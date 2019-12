Nati per giocare, giovedì sera in Ludoteca

Il Comune di Fiorano Modenese, le associazioni Legalità Bene Comune, Balena Ludens e Alco rinnovano l’appuntamento con ‘Nati per giocare’, serate di giochi da tavolo in ludoteca per adulti e giovani over 16 anni, giovedì 5 dicembre, alle ore 21, presso la Ludoteca Barone Rosso, al Bla in Via Pellico.