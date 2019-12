“Sassuolo accende il Natale”, sabato e domenica in centro

“Sassuolo accende il Natale”: dopo l’anticipazione di sabato scorso, con le luminarie del centro accese dal Comitato Commercianti del Centro Storico assieme alla musica della Large Street Band, come da tradizione sarà il week end dell’Immacolata ad essere teatro delle manifestazioni d’avvio ufficiale del periodo natalizio in città.

“Quest’anno abbiamo approfittato dell’Immacolata che cade la domenica – chiarisce l’Assessore al Commercio ed al Centro Storico del Comune di Sassuolo Massimo Malagoli – per organizzare due appuntamenti particolari al posto di uno, il sabato e la domenica. Sono davvero tantissime le iniziative che abbiamo organizzato per questo Natale che avrà, come sempre, il suo fulcro in piazza Garibaldi grazie alla collaborazione di realtà come Confindustria Ceramica, Cersaie, Marca Corona ed Ale spa che ci hanno permesso di addobbare e rendere vivo il nostro “salotto” per le feste. Mercatini a tema, il trenino per i più piccoli, la pista del ghiaccio, il villaggio di e con Babbo Natale, ma non solo: i Gospel, le favole, gli spettacoli: tutto è stato realizzato, fino all’Epifania, per far si che a Sassuolo il Natale sia un momento speciale”.

Si inizierà sabato prossimo, 7 dicembre, con la “Festa nel villaggio di Babbo Natale”, che quest’anno sarà a pochi metri da piazza Garibaldi, in Piazzetta di via del Pretorio: alle ore 15 arriverà Babbo Natale, alle ore 15,30 le favole in inglese col Wall Street Institute, alle ore 17,15 lo spettacolo muppets di Sara Goldoni dal titolo “Un cagnolino alla Festa di Natale”. Per tutto il giorno, poi, in piazza Garibaldi ci sarà il “Natale Solidale”: mercatini col volontariato di Sassuolo.

Domenica 8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione, a partire dalle ore 10,30 come da tradizione si terrà l’omaggio alla Beata Vergine Maria posta sulla sommità del “Campanone” con la presenza del Coro polifonico del Duomo di San Giorgio. Posa dei fiori ad opera dei Vigili del Fuoco. Sarà presente la delegazione UNITALSI sottosezione di Sassuolo. Dalle ore 17, in piazza Garibaldi, l’accensione delle luci natalizie con la presenza di Nonsologospel Choir diretto dalla maestra Sandra Gigli.