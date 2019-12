Unimore promuove la seconda edizione locale dell’evento mondiale TEDxWomen, il 7 dicembre alla Florim Gallery

In risposta alla call mondiale TED il, 7 dicembre, dalle 14.30, torna l’evento TEDxWomen con l’edizione 2019, presso la spettacolare cornice della Florim Gallery a Fiorano Modenese, per celebrare il modo in cui donne eccezionali, audaci e brillanti si mostrano al mondo diffondendo “idee che meritano di essere condivise”, permettendo di guardare al presente ed al futuro attraverso una prospettiva diversa e del tutto femminile.

In tutto il mondo, nella stessa settimana, si terranno eventi TEDxWomen in cui donne portatrici e fautrici del cambiamento saliranno su un palco accomunate dallo stesso tema “BOLD+BRILLIANT”.

Cos’è TED. Acronimo di Technology, Entertainment and Design, è un’organizzazione no-profit votata alle “idee che meritano di essere condivise” – “ideas worth spreading”. Nata nel 1984 in California, TED è cresciuto attraverso molteplici iniziative caratterizzate da cicli di conferenze su una vasta gamma di temi. Tante le personalità che hanno tenuto i cosiddetti Ted Talk: Bill Clinton, Al Gore, Bill Gates, ma anche la rock star Bono e la campionessa del tennis Serena Williams. Recentemente anche Papa Francesco ha contribuito con un intervento. Tutti gli interventi devono essere di massimo 18 minuti e vengono messi a disposizione gratuitamente sulla piattaforma ted.com.

Cos’è TEDx. Nello spirito di “idee che meritano di essere condivise”, alcuni anni fa TED ha lanciato il programma TEDx, con il quale favorire eventi locali, organizzati in modo indipendente, in tutto il mondo e che si propongono di riunire le persone per condividere un’esperienza simile a quella che si vive con TED. Le conferenze di TED forniscono il modello guida generale per gli eventi TEDx, ma i TEDx locali sono realizzati in modo indipendente.

“Quest’anno, il filo conduttore degli interventi” – spiega il curatore Fabrizio Bulgarelli – “sarà BOLD+BRILLIANT: donne sorprendenti che, puntando sulle proprie esperienze e sugli straordinari risultati raggiunti, mostreranno il lato più fiero e brillante del genere femminile”

TEDxModenaWomen è un evento forte ed efficace che viene promosso da Unimore, da MUNER Motorvehicle University Emilia Romagna, dalla Fondazione Collegio San Carlo, patrocinato dal Comune di Modena con Modena Smart Life e Motor Valley Fest, MOTOR VALLEY FEST dai Comuni di Carpi, Sassuolo, Fiorano e Maranello, dall’Istituto San Filippo Neri, da Confindustria Emilia Area Centro e da numerosi licei ed istituti tecnici tra cui il Fanti di Carpi, il Calvi, il Fermi, l’Istituto comprensivo Modena 3 ed ha ottenuto il contributo e l’aiuto da numerosi sostenitori.

Contatti: (info e biglietti): tedxmodena.it