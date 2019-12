Con “Pompieri in piazza” i vigili del fuoco hanno festeggiano in piazza Maggiore la loro patrona

Oggi, domenica 8 dicembre, i vigili del fuoco del Comando di Bologna hanno festeggiato in piazza Maggiore a Bologna la loro patrona, Santa Barbara con l’iniziativa “Pompieri in piazza”. Esposti per tutto il giorno automezzi e attrezzature oltre a mezzi speciali in servizio presso le sedi aeroportuali e quelli destinati ad operare nelle alluvioni o in ambito speleo-alpino. Erano presenti alcuni mezzi storici: non solo le moto Guzzi Falcone, ma anche un mezzo che ha molto a che fare con la storia recente della città: l’autogru che intervenne il 2 agosto 1980 in occasione dell’attentato alla stazione Centrale e che è stata restaurata in una carrozzeria specializzata del Modenese.

Svolte diverse simulazioni di operazioni di soccorso e saggi professionali comprendenti lo spegnimento di bombole di gas incendiate, incidenti stradali, il montaggio di scale controventate e l’impiego di tecniche speleo-alpine con la discesa su corda dalla Torre dell’Orologio e dall’autoscala.

I più piccoli, per un giorno, hanno potuto provare l’ebbrezza di essere vigili del fuoco, seguendo il percorso “Pompiropoli”, organizzato in collaborazione con l’Associazione Nazionale VV.F. Sezione di Bologna; i bambini si sono cimentati in un percorso per l’apprendimento di tecniche di sicurezza antincendio e l’uso pratico di piccoli mezzi di estinzione ad acqua.

Analoghi festeggiamenti si sono svolti anche in vari comuni della provincia di Bologna, con la partecipazione dei mezzi e del personale dei singoli distaccamenti dislocati in quei comuni.

Alle 16, alla presenza di Cardinal Zuppi e delle autorità comunali, sono stati deposti fiori sulla statua dell’Immacolata.