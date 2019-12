Momix in Alice torna in scena al Teatro EuropAuditorium di Bologna

MOMIX, celebre compagnia statunitense diretta da Moses Pendleton, torna in scena al Teatro EuropAuditorium dal 12 al 15 dicembre, con il nuovo Alice, uno spettacolo che trae ispirazione dal romanzo di Lewis Carroll.

DI COSA PARLA ALICE?

Chiedetelo a Moses Pendleton, Direttore artistico di MOMIX, la cui opera più recente, ispirata ad “Alice nel Paese delle Meraviglie”, ha debuttato in Prima mondiale al Teatro Olimpico di Roma il 20 febbraio 2019. “Alice nel Paese delle Meraviglie” è nata come una favola raccontata alla bambina di dieci anni Alice e alle sue due sorelle nel corso di un’escursione fluviale da un timido professore di matematica dell’era vittoriana che si faceva chiamare Lewis Carroll. Più tardi, Carroll ha trascritto la storia e l’ha fatta illustrare da John Tenniel . Più di 150 anni dopo, molti dei bambini (e degli adulti) del mondo conoscono Alice e le sue avventure come se le avessero sognate loro stessi. La “vera Alice” ispirò Lewis Carroll a scrivere per lei la sua fantastica storia di avventure sotterranee quando aveva solo dieci anni. Quella piccola storia, interpretata da Alice stessa come una bambina curiosa in un universo assurdo, è un mondo pieno di fantasia e divertimento. Non c’è da stupirsi che Moses Pendleton si sia ispirato a Carroll per la sua ultima creazione, anche lui è un creatore di mondi simili a sogni, popolati spesso da creature strane e stravaganti.

CHI È ALICE?

Il corpo di Alice cresce, si restringe e cresce di nuovo; quelli dei ballerini mutano per mezzo di oggetti, corde e corpi di altri ballerini.

COSA VEDE ALICE?

Il Bianconiglio, il Cappellaio matto, lo Stregatto, la Regina di Cuori e il Brucaliffo che consiglia ad Alice di mordere il fungo su cui è seduto, con effetti mutaforma – il mondo di Alice nel Paese delle Meraviglie continua a lanciare incantesimi.

