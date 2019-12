Raccolta straordinaria del Giroverde nel comune di Reggio Emilia

Dal 1° dicembre è scattata la consueta sospensione invernale del Giroverde. Il servizio di raccolta, sfalci e piccole potature riprenderà il prossimo 1 marzo 2020. Per andare incontro alle richieste dei cittadini, il Comune di Reggio Emilia in collaborazione con Iren ha programmato per questa settimana una raccolta aggiuntiva sulla base dei giorni e delle zone già indicate nei calendari di raccolta. Si ricorda inoltre che durante il periodo di sospensione del Giroverde è comunque possibile conferire sfalci d’erba e potature pressi i Centri di raccolta presenti sul territorio.

Info: www.comune.re.it/ambiente