“Sight for Kids”, screening visivi gratuiti nelle scuole d’infanzia del quartiere San Donato-San Vitale

L’ambliopia, meglio nota come “occhio pigro” è una malattia spesso difficile da diagnosticare ma, se non individuata tempestivamente, può causare danni permanenti alla vista. Per questo motivo nasce, al momento nel quartiere San Donato-San Vitale, il progetto “Sight for Kids”.

Grazie ad una proposta del Lions Club International-Distretto 108Tb, a partire dal mese di gennaio 2020 e fino al termine dell’anno scolastico, saranno effettuati screening visivi gratuiti per gli 850 bambini e bambine che frequentano le 8 scuole d’infanzia comunali del territorio del Quartiere San Donato-San Vitale e le scuole d’infanzia statali “Giordani” (Istituto Comprensivo 6), “Villetta Mattei” (Istituto Comprensivo 7) e “Gioannetti”(Istituto Comprensivo 10). Le visite saranno effettuate da personale qualificato oculista, ortottista ed optometrista che, al termine del percorso, rilascerà alle famiglie una certificazione dell’esito, così da permettere l’eventuale avvio delle cure.

Un passo importante per garantire il diritto alla salute delle bambine e dei bambini e consolidare, attraverso il lavoro di comunità, una rete che si prenda cura dei suoi piccoli cittadini estendendo le opportunità per assicurarne la qualità della vita.

Il progetto è stato avviato con un protocollo firmato oggi, lunedì 9 dicembre, dal presidente del Quartiere Simone Borsari e dal Governatore del Distretto Lions 108Tb Maria Giovanna Gibertoni e sarà a breve firmato dai dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi coinvolti.