18 kg di panettoni sequestrati dal Nas in bar-pasticceria di Vignola

I Carabinieri del Nas hanno sequestrato, presso un bar-pasticceria di Vignola oltre 18 kg di prodotti alimentari da forno (panettoni artigianali) in quanto privi delle indicazioni relative alla loro tracciabilità (date di produzione-scadenza). Comminate contravvenzioni per oltre 2.400 euro per mancata esposizione della cartellonistica prevista all’interno del locale (es. cartello divieto di fumo).