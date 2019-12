Città metropolitana e Comuni oggi a Milano “per la memoria contro l’odio e il razzismo”

Il sindaco di Bologna e della Città metropolitana e altri 51 sindaci del territorio hanno aderito all’iniziativa per la memoria contro l’odio e il razzismo promossa da ANCI, ALI e UPI, che si terrà questo pomeriggio a Milano, per manifestare sostegno alla Senatrice a vita Liliana Segre, in occasione della Giornata internazionale per i diritti civili.

Insieme al sindaco di Bologna saranno presenti fisicamente nel capoluogo lombardo una decina di sindaci della città metropolitana. L’iniziativa prevede l’incontro in Piazza Mercanti alle ore 17.30 per l’avvio del corteo che giungerà in Piazza della Scala alla presenza della Senatrice a vita Liliana Segre.