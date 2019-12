I Guerrieri del Tiepido in prima linea contro il ‘bullismo’

Il team dei Guerrieri del Tiepido della Polisportiva Union81 di Portile, dedito principalmente agli sport da combattimento, da questa stagione si è arricchito anche di un formato e riconosciuto Istruttore di difesa personale, Davide Ponzoni, che offre corsi a chi cerca qualcosa di diverso dalle altre attività proposte in palestra, ed è già arrivata la prima richiesta di aiuto. Il gruppo della Parrocchia di Riccò di Serramazzoni ha richiesto un corso formativo per arginare il fenomeno del bullismo, oramai argomento giornaliero in tutte le famiglie.

Venerdì scorso il team ha organizzato la prima serata conoscitiva che ha avuto un enorme successo: oltre 30 partecipanti tra bambini e genitori si sono presentati. La serata ha visto la partecipazione del Criminologo Emanule Comanducci, che si è occupato della parte psicologica attraverso la visualizzazioni di slide e video esplicativi. Davide Ponzoni si è occupato invece della parte ‘fisica’ dove ha insegnato a genitori e ragazzi i principi della difesa personale, a partire dalla prevenzione all’eventuale fuga e salvezza da un aggressione.

I Guerrieri hanno risposto con professionalità alla richiesta che vedrà in gennaio altre due date, il 10 e il 24. Per informazioni potete contattare il team tramite la loro pagina Facebook.