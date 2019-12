Laboratorio di lettura per bambini, giovedì in biblioteca ad Albinea

Si intitola “Escon meraviglie dalla valigia della gentilezza”, il laboratorio didattico che si terrà giovedì 12 dicembre, alle 16.30, in sala civica (via Morandi 9). In questo laboratorio saranno svolte delle letture per bambini e bambine dai 5 ai 7 anni, a cura di Valeria Angela Pisi.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Albinea e la Biblioteca Comunale P. Neruda. E’ necessaria la prenotazione al numero 0522. 590262, oppure scrivere alla mail biblioteca@comune.albinea.re.it