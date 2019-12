Venerdì 13 dicembre al teatro Fabbri di Vignola la finale di “Miss Curvyssima”

Tutto è pronto per la finale nazionale della terza edizione del concorso “Miss Curvyssima” 2019, prevista per venerdì 13 dicembre alle 21 presso il teatro Ermanno Fabbri. L’evento, patrocinato dal Comune in collaborazione con la Proloco, è organizzato dall’agenzia LST Events di Samantha Togni, con la direzione artistica di Devis Agosto e le coreografie di Rocco Cagné.

Il concorso vede protagoniste modelle curvy, dalla taglia 44 in su, che si contenderanno il titolo di Miss Curvyssima 2019, ora in carica alla Miss 2018, Melania Melato, proveniente da Venezia, che nella serata di venerdì 13 passerà la corona alla nuova vincitrice.

Miss Curvyssima, attraverso un percorso di selezione in tutta l’Emilia Romagna, ha individuato 25 finaliste provenienti da tutta Italia, di età compresa tra i 16 e 45 anni. Durante la finale, che verrà condotta da Samantha Togni affiancata dal modello e attore Francesco Allegra, le concorrenti alterneranno momenti di sfilata a momenti di gara e saranno valutate da una giuria di esperti nei settori della moda, della bellezza e dell’immagine, oltre che da una rappresentanza della stampa.

La serata partirà con un’eliminazione diretta: cinque ragazze, esterne alle 25 selezionate, contenderanno il diritto di proseguire a due concorrenti, che abbandoneranno il sogno di conquistare l’ambito titolo. Tre saranno le fasi di eliminazione prima della proclamazione: da 25 concorrenti ne verranno eliminate 15. Le 10 rimanenti continueranno la gara fino all’eliminazione di altre 5. Delle 5 rimanenti solo una si aggiudicherà il titolo di Miss Curvyssima 2019 con fascia e corona.

Durante la serata, la Giuria assegnerà quattro fasce-testimonial a cura degli sponsor, finalizzate a individuare volti nuovi per campagne pubblicitarie, cinematografiche e shooting per l’anno 2020.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.