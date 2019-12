Associazioni in piazza domenica a Fiorano

Domenica 15 dicembre in piazza Ciro Menotti a Fiorano Modenese, momenti di festa e divertimento a partire dal mattino e per tutta al giornata, con il Villaggio di Babbo Natale che offre caramelle, zucchero filato e piccoli doni per i bambini, il truccabimbi, la giostra per i più piccoli, l’area ‘Natale a Fiorano beach’, con distribuzione vin brûlé e panettone per i più grandi e lo stand gastronomico, tutto a cura del Club Amici di Fiorano, AVF e Camper Club Fiorano. La mattina sarà allietata, alle ore 11.30, dal ‘Concerto di Natale’ con la banda Flos Frugi

Nel pomeriggio, dalle ore 14.30 alle ore 17, ‘Natale Free-Power’, giochi in piazza per bambini (dagli 8 anni) e ragazzi, a cura del Gruppo Babele, con premi per tutti i partecipanti e tanto divertimento. E per chi lo desidera è possibile anche fare una passeggiata sul dorso degli asinelli, a cura di Aria Aperta Snc di Reggio Emilia.

Nella chiesa parrocchiale di Fiorano, alle ore 19, il concerto di Natale con i bambini della scuola materna Coccapani e il coro dei giovani della parrocchia.

A Spezzano, in piazza Falcone e Borsellino, tutto il giorno, mercatino di Natale, animazione e stand gastronomici a cura dell’associazione San Rocco.