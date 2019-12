“Calendar Girls”, sabato al teatro di Rio Saliceto

L’associazione culturale Quelli del 29 prosegue la stagione teatrale a Rio Saliceto sabato 14 dicembre (ore 21.00) con lo spettacolo “Calendar Girls”.

CALENDAR GIRLS – con Elena Alberini, Annalisa Carletti, Maria Capobianco, Antonella Patti, Morena Beltrami, Cinzia Morselli, Luca Soliani, Ilaria Pasetto, Sabino Genovese, Irene Baraldi. Regia: Paolo Di Nita.

Cristina e Anna vivono in un tranquillo paesino della pianura padana. Sono amiche da una vita nonostante il temperamento diverso, infatti Cristina è impulsiva e carica di entusiasmo mentre Anna è tranquilla e riflessiva. Entrambe sono membri di un Istituto femminile che difende la tradizione e le buone maniere e parteggia per le marmellate fatte in casa, il ricamo, il lavoro a maglia e la buona creanza; tra le varie attività organizza anche raccolte di fondi per beneficenza. Quando il marito di Anna muore di leucemia, Cristina ha l’idea di raccogliere soldi per l’ospedale del paese tramite un calendario. Ogni anno l’Istituto realizza un calendario che ha lo scopo di raccogliere fondi da destinare ad una giusta causa, che si compone per lo più di paesaggi e vasi di fiori. Questa volta, però, l’impegno è troppo grande e per realizzare la somma necessaria l’unica soluzione è posare nude.

Biglietti: Teatro comunale Rio Saliceto 0522 649465 – 3663206544 – giovedì 12 e venerdì 13 dicembre: ore 18.00 – 20.00. Sabato 14 dicembre: ore 10.30 – 13.00 / 18.00 – 21.00

www.vivaticket.it – www.quellidel29.com – quellidel29@gmail.com