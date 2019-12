Domenica ad Albinea negozi aperti, ambulanti in piazza e passeggiata per scoprire le bellezze di Montericco

Domenica ad Albinea negozi aperti, ambulanti in piazza e passeggiata per scoprire...

Negozi aperti e oltre 40 ambulanti in piazza. Un’occasione per passare una giornata dedicata allo shopping tra vetrine e bancarelle con prodotti di qualità. Domenica 15 dicembre Albinea si accenderà grazie al mercato straordinario che occuperà le strade del centro dalle 8 alle 19.

L’iniziativa è organizzata dal Consorzio Com.RE e si svolgerà in piazza Cavicchioni, via Caduti per la Libertà e via Crocioni.

Sempre domenica 15 dicembre gli “Amici del Cea” organizzano una camminata per ammirare i tesori di Montericco. Si parte alle 9, dal piazzale Lavezza. Si tratta di un percorso su strada asfaltata ad anello lungo 8.5 chilometri con un dislivello di 190 metri. Il gruppo sarà accompagnato dal presidente della Pro Loco Adriano Corradini, che aiuterà a conoscere meglio il territorio e le sue bellezze.

La partecipazione è libera e gratuita. I partecipanti dovranno presentarsi con un abbigliamento adeguato ed è consigliato portare con sé una borraccia d’acqua.

L’iniziativa sarà rinviata a data da destinarsi in caso di maltempo. Per avere maggiori informazioni, è possibile contattare Giorgia Grasselli al numero 342 0564688.