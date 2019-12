26 nuovi parcheggi per il periodo natalizio nella zona ex Magazzini Comunali

Ventisei nuovi parcheggi gratuiti a servizio del centro storico per tutto il periodo delle feste natalizie. Sono a disposizione da oggi, giovedì 12 dicembre, e lo saranno fino alla seconda settimana di gennaio 2020 coprendo, quindi, tutto il periodo delle Festività natalizie e di Capodanno, 26 nuovi parcheggi collocati all’inizio di via Pia nella zona occupata dagli ex Magazzini Comunali.

Dopo alcune settimane di lavoro, grazie alla disponibilità ed all’intervento dell’Ingegner Franco Stefani, proprietario dell’area, i ventisei posti auto a strisce bianche rimarranno a disposizione di quanti vorranno visitare il centro di Sassuolo, fare shopping o partecipare alle iniziative natalizie organizzate in questi giorni.

L’Amministrazione comunale ringrazia l’Ingegner Franco Stefani per la preziosa collaborazione e la disponibilità verso la città.

(immagine di repertorio)