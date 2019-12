Al circolo Fermata 23 di Camposanto torna il mercatino artigianale Solo Cose Belle

Tanti talenti creativi si riuniranno il prossimo sabato alla Fermata 23 di Camposanto (via Marconi, 37) generando la perfetta occasione per stare insieme e per regalare ai propri cari qualcosa di unico e fatto a mano. Dalle ore 18:00, sarà possibile gustare un aperitivo continuando a curiosare tra le bancarelle alla ricerca del dono perfetto. L’evento, organizzato dall’Associazione Fermata 23 APS con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, si inscrive nel ricco calendario di iniziative natalizie di Camposanto.