Aperte le iscrizioni al Corso di Perfezionamento in Ingegneria del Suono Unimore

Il Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria (DISMI) di Unimore promuove una nuova edizione del Corso di Perfezionamento in Ingegneria del Suono realizzata in collaborazione con RCF Academy di Reggio Emilia, uno dei principali attori internazionali nella produzione di sistemi audio professionali. Sono disponibili 40 posti e c’è tempo fino alle ore 13.00 di mercoledì 22 gennaio per fare domanda di ammissione esclusivamente online collegandosi alla pagina http://www.esse3.unimore.it/Home.do

L’obiettivo del corso è quello di fornire le conoscenze teoriche fondamentali per la comprensione, l’analisi e la progettazione dei moderni sistemi di diffusione del suono. Tali conoscenze spaziano dai principi fondamentali dell’acustica, a trasduttori e altoparlanti, ai sistemi elettronici di amplificazione e filtraggio digitale del suono, fino ad arrivare ai sistemi di insonorizzazione. Molte informazioni sul corso sono reperibili sul sito: http://www.soundengineering.unimore.it/

“Con questo corso – dichiara il prof. Emilio Lorenzani, direttore del Corso di Perfezionamento – intendiamo formare tecnici esperti del suono con una conoscenza approfondita delle tecnologie dei sistemi sonori, fornendo una conoscenza specifica delle tecnologie più avanzate relative ai sistemi audio, trasduttori e altoparlanti e le loro applicazioni nel mercato professionale. Sappiamo di poter contare sulle competenze specifiche di docenti preparati e soprattutto sulle professionalità di RCF Academy che da anni collabora con noi alla realizzazione di questo corso giunto ormai alla nona edizione. Qui si sono formati numerosi giovani provenienti da ogni parte del mondo”.

Il corso si tiene in lingua inglese e si rivolge principalmente ai laureati, ma anche a diplomati di scuola superiore con esperienza nel settore. Tutte le informazioni possono essere rintracciate nel bando https://www.unimore.it/AZdoc/BandoIngegneriadelsuono.pdf

L’iscrizione ad un Corso di Perfezionamento è compatibile con l’iscrizione a corsi di laurea, master, dottorati di ricerca e corsi di specializzazione. La quota di iscrizione è di 750,00 Euro. Le attività didattiche, organizzate in quattro moduli, si svolgeranno in gran parte in modalità a distanza, realizzate in collaborazione con il Centro E-learning di Ateneo, così gli studenti potranno seguire le video lezioni online. Di particolare interesse la settimana di attività di laboratorio (dal 18 al 22 maggio) presso RCF Audio Academy che permetterà ai partecipanti di realizzare un progetto audio completo basato sullo studio di un caso reale.–