Appalto La Pieve presso Ondulati Maranello, Slc-Cgil Modena: annunciata la chiusura dell’attività a fine anno

Sciopero di 8 ore stamattina dei lavoratori dell’appalto La Pieve che ha in gestione il reparto piegatura, incollatura e montatura plateau dell’Ondulati Maranello, che nella sede di via Tazio Nuvolari conta 120 dipendenti diretti nei reparti ondulatore, scatolificio e impiegati. A questi si aggiungono i 21 addetti dell’appalto de La Pieve Srl introdotto dall’Ondulati nel 2012 per la prima volta.

“Lo sciopero odierno con presidio davanti ai cancelli (foto) – spiega il sindacato in una nota – , fa seguito a 4 ore di sciopero effettuate anche il 10 e l’11 dicembre 2019 che rientra in un pacchetto complessivo di 32 ore di sciopero proclamate dalla Slc Cgil e da gestire da parte delle Rsu,contro l’annuncio della chiusura del reparto piegatura, incollatura e montatura plateau entro fine anno. Ciò – spiegano sindacati e lavoratori – non per mancanza di attività o di cessazione della stessa, ma per mera volontà dell’Ondulati di esternalizzare questa attività.

Da sempre esiste commistione tra La Pieve Srl e l’Ondulati Maranello, poiché spesso i dirigenti di quest’ultima davano precise indicazioni di lavoro agli addetti della Pieve e, viceversa, i lavoratori della Pieve venivano impiegati anche in lavorazioni presso l’Ondulati Maranello”.

“Ai primi di novembre – prosegue Slc-Cgil – La Pieve ha ricevuto formale comunicazione dal committente che le toglieva una lavorazione legata alla montatura plateau, con conseguente ricorso all’ammortizzatore ordinario per temporanea riduzione di attività, visto che non si potevano più impiegare tutte le 21 persone su 2 turni.

Il 28 novembre L’Ondulati Maranello comunica a La Pieve che al 31 dicembre 2019 cesserà ogni attività di appalto. Pertanto l’operazione dei primi di novembre non rispondeva ad una riduzione di attività, ma ad una precisa volontà di arrivare alla completa esternalizzazione del reparto”.

“La Slc Cgil, insieme alla Rsu chiede che i lavoratori dell’appalto La Pieve vengano direttamente assunti dall’Ondulati Maranello in quanto il reparto è a tutti gli effetti un reparto dell’Ondulati e tra le due realtà è sempre esistita commistione sin dal 2012 quando è stato costituito l’appalto stesso.

I 21 addetti sono in prevalenza lavoratori stranieri con famiglie a carico e spesso senza altro reddito familiare.

Chiediamo la convocazione di un tavolo urgente alla presenza di entrambe le società La Pieve e L’Ondulati Maranello, in particolare di quest’ultima, in quanto committente, affinché si giunga alla internalizzazione di tutti i lavoratori, anche in considerazione del fatto che i macchinari e il capannone sono di proprietà dell’Ondulati.

Slc Cgil e Rsu auspicano che le istituzioni locali e regionali si facciano parte attiva nella vertenza”.