Bologna, a fuoco il piano interrato di un capannone. Duro lavoro per i Vigili del fuoco

Ieri intorno alle 18.30 la sala operativa dei Vigili del fuoco ha ricevuto una chiamata per l’incendio di un capannone a Bologna in via Giacosa. L’incendio si è sviluppato in un piano interrato di circa 200 mq che all’interno conteneva un considerevole quantitativo di carta. I vigili del fuoco intervenuti hanno provveduto ad estinguere l’incendio attraverso l’uso di stendimenti di manichette.

La difficoltà principale è stata quella di arieggiare questo locale, privo di finestre, per far uscire il fumo prodotto dalla combustione. A tal fine il personale intervenuto ha usato dei motoventilatori per favorire il ricambio d’aria. L’intervento si è concluso solo alle 3 di notte.