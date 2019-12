“La dodicesima notte” di William Shakespeare, sabato al Teatro Piccolo Orologio di Reggio Emilia

La commedia degli inganni, una mascherata in grande stile dove i motori sono l’amore, il desiderio, il possesso e il travestimento è la scintilla primaria del caos: è La dodicesima notte di William Shakespeare. In scena il 14 dicembre alle ore 21.00 al Teatro Piccolo Orologio, con la regia di Silvia Giulia Mendola, prodotto dalla compagnia PianoinBilico e GecobEventi.

Otto attori sul palco di via Massenet per l’adattamento del testo di Livia Castiglioni: Filippo Farina, Angelo Di Figlia, Silvia Ferretti, Paolo Garghentino, Silvia Giulia Mendola, Ettore Nicoletti, Silvia Rubino ed Elena Scalet, che in un gioco di travestimenti dichiarati, andranno via via ad interpretare ciascuno più ruoli, coerentemente con lo spirito carnevalesco dell’opera.

Biglietti: €14 – €12. Per informazioni e prenotazioni: biglietteria@teatropiccolorologio.com, www.mamimo.it, 0522-383178 dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18:30.

Continuano anche gli aperitivi e gli appuntamenti pre e post spettacolo organizzati in collaborazione con il Centro Sociale Orologio, una serie di iniziative che accompagneranno il pubblico alla visione degli spettacoli, il venerdì e il sabato, all’interno delle sale del Centro Sociale Orologio. Sabato 14 dicembre, prima de La Dodicesima notte, concerto del Mutina Flute Ensemble.