“Natale al Castello”: le iniziative a Formigine nel weekend

Weekend ricco di iniziative a Formigine con il calendario eventi “Natale al Castello”. Sabato 14 e domenica 15 dicembre dalle 10.00 alle 20.00 appuntamento in centro storico con il Mercato Magico, market del fatto a mano in cui trovare produzioni uniche, e il Babbo Natale dalla Lapponia, pronto a ricevere le letterine dei bambini.

Tra le novità di questo fine-settimana la mostra di ricamo “Crocette per stupire” in Sala della Loggia (piazza Repubblica 5) e “Formigine Incanto”, spettacoli di artisti di strada internazionali di fronte al Castello. Torna invece in piazza Calcagnini dopo il successo dello scorso weekend il Trenino del Natale: sabato il tour si dirigerà verso Ca’ del Rio Resort, dove i bambini troveranno cavallini ed altri animali con cui giocare e una merenda con prodotti dell’azienda, mentre domenica il Trenino tornerà a fare tappa al Villaggio di Natale dell’Acetaia Leonardi, seguita da una degustazione a base di gnocco fritto e vin brulé. Le partenze sono in programma il sabato ogni 35 minuti dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 18.45 e la domenica ogni 40 minuti dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19: i biglietti, gratis per i bambini tenuti in braccio, possono essere acquistati direttamente in piazza. Sabato 14 i festeggiamenti proseguiranno al Castello alle 15.00 con il laboratorio per famiglie con bambini “Biglietti d’auguri pop-up” e alle 18.00 con il concerto a cura dell’Associazione “Il Flauto Magico” presso l’Auditorium Spira mirabilis e la festa degli auguri dell’Associazione Magreta presso la Palestra Ferraguti (via Darwin 4, Magreta), per concludersi alle 21.30 presso la Polisportiva Formiginese (via Caduti di Superga 2, Formigine) con balli di gruppo e ballo liscio seguiti da teatro latino. Domenica 15 per tutto il giorno sarà possibile acquistare una stella di Natale a favore dei bambini della Bielorussia presso l’IperCoop di Formigine tramite l’associazione Chernobyl locale.