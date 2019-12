Sabato a Modena va in scena FAKEminismo, nuovo spettacolo di Daniele Fabbri

Sarà FAKEminismo, il nuovo spettacolo satirico del vulcanico attore Daniele Fabbri che parla di donne viste da un uomo che vuole cambiare il suo modo di parlare delle donne, a concludere il primo ciclo di eventi dedicati alla Stand Up Comedy ideato dai tre attori Ermanno Casari, Angelo Argentina e Daniele Sirotti, nell’ambito del loro progetto culturale SottoSotto Works and Entertainment.

L’appuntamento è per sabato 14 dicembre, alle 21,30, negli spazi di Abate Road, in Via Niccolò dell’Abate, 66.

I biglietti si possono prenotare online alla pagina https://standupcomedy.typeform.com/to/vW8VDO