Una giornata di festa con Auguri, domenica a Soliera

Domenica 15 dicembre, dalle 10.30 alle 18.30, il centro storico di Soliera si accende per una giornata di festa dal sapore natalizio, costellata di eventi e appuntamenti, per grandi e piccini. Piazza Lusvardi e piazza Repubblica ospiteranno il Mercatino di Natale con bancarelle e stand gastronomici con porzioni di polenta e ragù (anche da asporto) a cura della Croce Blu Soliera e della Compagnia Balsamica, mentre i bimbi potranno scrivere la loro letterina a Babbo Natale, facendosi pure un selfie insieme all’uomo dalla barba bianca. Per i bambini dagli 8 anni in su è possibile partecipare a un rodeo natalizio, nel tentativo di domare la renna fuggita dalla slitta di Babbo Natale. Ma ci sarà modo anche di effettuare il Battesimo della sella con i pony della Fattoria Il Giglio di Limidi.

Dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 si potrà visitare la mostra fotografica “Un paese ci vuole” al piano nobile del Castello Campori, mentre al Nuovo Cinema Teatro Italia, dalle 10.30 alle 16.30, verranno proiettati in loop una serie di cortometraggi animati.

Alle 10.30, Babbo Natale arriverà in piazza Lusvardi a bordo di una cinquecento, per un’iniziativa a cura dell’Historic Motor Club Soliera, mentre il Castello Campori accoglierà per diversi turni i visitatori dell’acetaia comunale. In due occasioni, alle 11 e alle 15, tra i bambini farà la sua apparizione Olaf, l’elfo aiutante di Babbo Natale, a bordo del suo motociclo, alla ricerca dei doni mancanti.

Alle 12 e alle 14.30 un albero addobbato a festa comincerà magicamente a suonare con la fisarmonica le più belle canzoni di Natale, mentre in piazza Repubblica ci si potrà sbizzarrire con il Truccabimbi, nel pomeriggio. Collegata alla mostra “Un paese ci vuole” è anche l’iniziativa “Fotoclick. Costruisci la tua cornice”, un laboratorio creativo per bambini dai 5 agli 8 anni presso il Castello Campori. Alle 15.30 prenderà vita un presepe vivente, rappresentato dai bambini del catechismo con canti e cornamusa.

Infine, a chiudere una giornata indimenticabile, alle 17, la biblioteca Campori propone uno spettacolo gratuito per bambini: “Poco prima di Natale”, a cura di Cristina Carbone e Maria Elisa De Benedetti, con il sostegno del Progetto Focus 06 Bambini. A seguire merenda per tutti i bambini.

Tutte le iniziative in programma sono gratuite.

Per informazioni ulteriori: 059.568580, info@fondazionecampori.it