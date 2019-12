“La Regina delle Nevi” domenica al Teatro Comunale di Bagnolo in Piano

Domenica 15 dicembre, alle ore 17.00, secondo appuntamento della rassegna per famiglie e bambini organizzata dall’Associazione Culturale Quelli del 29 in sinergia con il comune di Bagnolo in Piano e Rio Saliceto. Presso il Teatro Comunale di Bagnolo in Piano andrà in scena lo spettacolo per bambini «La Regina delle Nevi», una produzione della compagnia Il Nodo Teatro con regia di Raffaello Malesci.

Freddo, neve, vento e bufera: niente può fermare la risoluta Gerda (Elisa Benedetti), disposta a tutto per salvare l’amato fratello Kay (Fabio Tosato) dalle grinfie della misteriosa Regina delle Nevi (Danilo Furnari) che lo ha rapito e condotto nel suo castello in Lapponia. Maghi, cornacchie, briganti e persino un coniglio parlante (Fiorenzo Savoldi)… Gerda è pronta ad affrontare ogni avventura!

La celebre fiaba di Hans Christian Andersen si trasforma in uno spettacolo affascinante e allegro pronto a ribaltare i classici canoni dei racconti per bambini.

Ingresso posto unico € 8