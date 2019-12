Modena: Racconti di Natale tra letture e musica live al Teatro delle Passioni

Domenica 15 dicembre, alle ore 21, il locale nella hall del Teatro delle Passioni di Modena (viale Carlo Sigonio 382) ospita “SquiLibri di Natale. Racconti che forse non conoscete e musica live addobbata a festa”, un reading-concerto per addentrarsi tra le tante sfaccettature della millenaria festività. La serata a ingresso gratuito, proposta dalla compagnia SquiLibri, vedrà sul palco Stefania Delia Carnevali, Eleonora De Agostini e Francesco Rossetti insieme ai musicisti Daniele Rossi (Gazebo Penguins e Maria Antonietta) e Davide ‘Cocco’ Cocconcelli (Evil Knievel).

L’abitudine a dedicare racconti al Natale nasce intorno alla metà dell’Ottocento. Per quanto non manchino esempi illustri anche prima, come lo “Schiaccianoci” (1816) di Hoffmann, tutto comincia negli ultimi mesi del 1843 quando a Londra Charles Dickens dà alle stampe “A Christmas Carol”, ancora oggi un classico e un modello del genere. Domenica 15 dicembre, tuttavia, l’iconica ‘scenografia’ del Natale sarà evocata attraverso le parole di scrittori novecenteschi: Dino Buzzati, Heinrich Böll, Dylan Thomas e Giorgio Scerbanenco. Racconti intrisi di emozioni, ricordi, coincidenze, senso di attesa, freddo, tepore, scintille di destino, mistero e un pizzico di follia.

Ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni tavoli: 338.7698922