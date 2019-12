Natale in piazza a Casina: canti, spettacoli, mercatino, trampolieri e Santa Claus

Con il mese di dicembre inizia il periodo delle feste. Il comune di Casina si prepara a celebrare le festività con una iniziativa per grandi e piccini la Festa del Natale in programma domenica 15 dicembre, in piazza IV Novembre e in piazza Agorà, dalle 10:00 alle 20:00.

“Sarà un momento di gioia per tutta la comunità – dice il vicesindaco di Casina, Maurizio Cineroli -. Abbiamo voluto organizzare un evento per condividere il periodo delle feste con i cittadini. Tutto il ricavato sarà devoluto per la ristrutturazione del tetto della scuola dell’infanzia ‘Sacro Cuore di Casina’”.

Molte le attività in programma: fin dal mattino ci saranno spettacoli dedicati a tutta la famiglia con giocolieri, trampolieri luminosi e spettacoli di fuoco; il tradizionale mercatino di Natale e gnocco fritto, cassagai e vinbrulé in piazza Agorà e IV Novembre. Alle or 18:00 è prevista l’accensione dell’albero di Natale in piazza IV Novembre in compagnia di Babbo Natale. A seguire musica dal vivo con Maurizio Leonardi.