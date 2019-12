Oltre 600 partecipanti alla corsa campestre di Marzabotto

Grande successo di partecipazione a Marzabotto per la corsa campestre di martedì 10 dicembre alla quale hanno partecipato le scuole di Marzabotto, Sasso Marconi, Borgonuovo e Vado-Monzuno. Il percorso che si snodava nell’ampio prato del parco Peppino Impastato. Hanno affiancato le scuole, in questa imponente manifestazione, il Comune di Marzabotto, volontari locali e della società sportiva Csi Sasso Marconi.

In tutto hanno corso oltre 600 giovani atleti divisi in quattro categorie: ragazzi e ragazze di 11 anni, cadetti e cadette di 12 e 13 anni. Considerando anche gli studenti venuti a fare il tifo, a Marzabotto martedì mattina c’erano circa ottocento ragazzi. Sul fronte prettamente sportivo a fare la parte del leone sono stati i ragazzi di Sasso Marconi e Borgonuovo, anche se non sono mancate le soddisfazioni per la scuola ospitante, che ha raccolto un secondo e un terzo posto, mentre la scuola di Monzuno si è tolta la soddisfazione di vincere la gara più “classica” più sentita, quella dedicata ai cadetti maschili.

Per l’amministrazione di Marzabotto, rappresentata da sindaca a assessori, è stata una bella prova che è servita come collaudo positivo in vista di altre iniziative di promozione giovanile locale.