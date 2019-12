Sabato al Nuraghe giornata della poesia

Sabato 14 dicembre 2019, alle ore 17.30, al Circolo Nuraghe presso Villa Cuoghi di Fiorano Modenese, si svolge per ‘Giornata della poesia’, una iniziativa nata nel 1991 nella quale si incontrano poeti che si esprimono in lingua italiana, sarda o in dialetti delle diverse regioni. E’ un appuntamento organizzato in collaborazione con la Fasi, la Regione Sardegna, il Comune di Fiorano Modenese e l’Arci.

I poeti di questa edizione sono Stefano Flore (lingua sarda), Francesco Genitoni (dialetto emiliano e lingua italiana) e Antonio Pirisi, che traduce in lingua sarda poesie Merini e di autori del ‘900). Alle ore 19 seguono l’inaugurazione della mostra fotografica ‘No photo reposare’, a cura del Coordinamento dei Giovani Fasi. La mostra rimarrà poi aperta fino al 19 gennaio, tutti i giorni dalle 14 alle 17. Il saluto finale e gli auguri avvengono attorno ad un buffet con prodotti tipici sardi.

Stefano Flore è poeta, saggista, studioso dei poeti sardi del XIX secolo, autore di teatro, curatore di mostre. Ha curato la pagina ‘Poeti senza confini’ per il periodico Ventirighe.

Francesco Genitoni è giornalista, autore di saggi, romanzi e della raccolta di poesie ‘Da una vita frammentaria’.

Antonio Pirisi, già conosciuto al Circolo Nuraghe per la sua partecipazione anche lo scorso anno alla ‘Giornata della Poesia’ si dedica alla traduzione in lingua italiana e sarda di poeti contemporanei e del passato.

“No potho reposare”, la mostra che espone le opere del concorso fotografico organizzato dai Giovani Fasi, ha come sottotitolo: ‘Le stagioni della Sardegna’ e rientra nell’ambito del progetto di promozione turistica finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna.