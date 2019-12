Controlli a tappeto della Polizia stradale reggiana

Nel fine settimana personale della Sezione Polizia Stradale di Reggio Emilia e dei Distaccamenti di Guastalla e Castelnovo né Monti, nel corso del servizio speciale finalizzato alla “repressione stragi sabato sera”, ha effettuato controlli ai conducenti di veicoli finalizzati all’accertamento del tasso alcoolemico e all’alterazione psico/fisica correlata all’assunzione di sostanze stupefacenti/psicotrope.

I controlli, effettuati sulle principali arterie stradali tra le quali Puianello – Albinea e Reggio Emilia – Bagnolo, hanno visto impegnate tre pattuglie e hanno interessato circa sessantacinque conducenti ed altrettante vetture.

Dieci conducenti, tutti di sesso maschile di età compresa tra 19 e 45 anni, sono risultati positivi all’etilometro; in particolare un giovane conducente seppure ancora neopatentato, è risultato avere un tasso alcoolemico superiore allo zero previsto, violazione amministrativa punita con una multa e con la decurtazione di 10 punti sulla patente di guida, mentre nove conducenti sono risultati positivi alla prova con un tasso alcoolemico oltre 0,80 g/l, pertanto oltre al ritiro della patente di guida gli stessi sono stati segnalati penalmente all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza alcolica con l’aggravante di aver commesso il fatto in orario notturno.

Complessivamente nel corso del servizio predetto sono state ritirate nove patenti di guida ed elevate ulteriori sei contravvenzioni per violazioni ad altre norme di comportamento previste dal Codice della Strada, tra cui un conducente il quale conduceva il suo veicolo nonostante gli fosse stata ritirata la patente di guida dal 2017.

Il contrasto al fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, finalizzato a prevenire gravi incidenti stradali, rimane una delle priorità operative perseguite dalla Polizia Stradale, pertanto, i relativi servizi finalizzati alla repressione di tali fenomeni, proseguiranno anche nel corso delle prossime settimane.