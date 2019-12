Natale a Spilamberto: sabato concerto natalizio, sabato e domenica “Cioccolamberto”

Week-end natalizio a Spilamberto: sabato 21 dicembre alle 20.45 nella Chiesa di San Giovanni Battista concerto natalizio a cura dell’Associazione Corale Spilambertese.

Sabato 21 e Domenica 22 dicembre tutta la giornata in Centro Storico “Cioccolamberto”, evento dedicato al cioccolato, buskers e food truck a cura dell’Associazione Le Botteghe di Messer Filippo. Il 21 e 22 dicembre il Centro Storico di Spilamberto si animerà con diverse attività legate al Natale, ma sopratutto al cioccolato con i laboratori sul cioccolato e con i workshop legati al dolce più buono di sempre. Oltre al cioccolato, non può mancare il classico Mercatino di Natale, la musica live e gli artisti di strada che faranno da cornice per un evento magico sotto le tante lucine di Natale accese.

Domenica 22 dicembre alle 18 al Circolo Arci Rinascita San Vito laboratori per bambini e Concerto di Natale a cura del Gruppo CUTS, Ass. Vivi San Vito e Circolo Rinascita.

Da sabato 7 dicembre fino a lunedì 6 gennaio in Rocca Rangoni – ex Formaggiaia “Presepi in Rocca”, esposizione di presepi realizzati interamente con materiali della natura con dimostrazione dell’artista G. Uguzzoni.

Giorni di apertura: 7/8 dicembre, 14/15 dicembre, 21/22 dicembre, 24/25/26 dicembre, 28/29 dicembre, 31 dicembre e 1 gennaio, 5/6 gennaio.

Orari di apertura: mattina dalle 10 alle 12; pomeriggio dalle 15 alle 18. Infrasettimanale su appuntamento, anche per scolaresche signor Uguzzoni cel. 348/0531235.