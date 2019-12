Proseguono i lavori alla stazione ferroviaria di Vignola

Annunciati da tempo e iniziati giovedì scorso, proseguono anche in questi giorni i lavori di riqualificazione dell’area della stazione ferroviaria di Vignola.

In queste ore si sta ultimando l’abbattimento degli edifici pericolanti e non vincolati che erano diventati, nel tempo, anche un ricettacolo di rifiuti. Contestualmente, oltre alla rimozione dei rottami, si sta provvedendo anche al corretto smaltimento dell’ingente quantitativo di rifiuti che è stato rinvenuto in loco. Subito dopo prenderà il via la seconda fase di questa prima parte del progetto, con la completa pulizia dell’area e l’individuazione di nuovi spazi da dedicare al parcheggio delle automobili.

Nelle intenzioni dell’Amministrazione Comunale, questa rimane comunque solo la parte iniziale di un progetto di riqualificazione ben più ampio, che sarà discusso e proposto a tutta la comunità, oltre che sottoposto al consiglio comunale. Tra i punti fondamentali del progetto ci sono la tutela dell’edificio storico che si trova a lato della ferrovia e l’attrazione di interessi privati, per permettere un pieno recupero dell’area senza dispendio di risorse pubbliche.