Travolto in bicicletta a Modena, perde la vita un uomo di 76 anni

Un uomo di 76 anni, residente a Modena, ha perso la vita nella mattinata di mercoledì 18 dicembre in seguito a un incidente stradale avvenuto poco dopo le 11 su via Emilia ovest, a Modena, nei pressi del parco Enzo Ferrari.

Sarà la pattuglia dell’Infortunistica della Polizia Locale ad accertare l’esatta dinamica dell’incidente, ma da una prima ricostruzione pare che l’uomo, in sella alla sua bicicletta, stesse attraversando via Emilia ovest dal lato del parco alla carreggiata opposta, all’altezza del Banco San Geminiano San Prospero, quando è stato urtato da un’automobile Smart che proveniva dal centro città. Il 76enne a causa del violento urto è stato sbalzato dalla bicicletta cadendo a terra e riportando ferite che sono parse subito gravi. Per prestare i soccorsi sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno immediatamente trasportato la vittima al Pronto Soccorso dell’ospedale di Baggiovara, dove è però deceduta.

Per effettuare i rilievi di legge la Polizia locale ha interrotto al traffico una delle corsie di marcia di via Emilia ovest, nel tratto compreso tra via del Murazzo e via San Cataldo, per un paio d’ore, deviando i veicoli.