Mini scuolabus con bimbi a bordo coinvolto in incidente a Pianoro

Oggi intorno alle 15.00 a Pianoro un incidente stradale ha visto coinvolto un piccolo van adattato a scuolabus lungo via Montelungo. A causare l’incidente pare sia stato l’attraversamento di un animale. A bordo della navetta c’erano sette bambini tra i 3 e i 6 anni, condotti in ospedale per accertamenti; pare non abbiano riportato ferite. Assicurati alle cinture, sarebbero stati liberati dalla conducente, già prima dell’arrivo dei sanitari inviati dal 118. La dinamica del sinistro è ora al vaglio dei carabinieri.