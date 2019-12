Sostituzione del medico di base a Toano, il chiarimento dell’Ausl di Reggio

Sostituzione del medico di base del Comune di Toano, l’Ausl ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti in merito. In seguito alla prematura scomparsa del dottor Maurizio Ubaldi si è provveduto a garantire ai cittadini la presenza continuativa del medico di base, pur nell’iniziale difficoltà a reperire professionisti disponibili ad accettare e a mantenere tale incarico.

Il dottor Francesco Bortoli è stato confermato e prorogato fino ad espletamento, come previsto dalle vigenti normative, delle procedure concorsuali pubbliche per la sostituzione definitiva del dottor Ubaldi. Procedure che per ben due volte sono andate deserte. A seguito della nomina, effettuata ad esito di regolare bando pubblico, del titolare per la zona di Cavola e Toano, il dottor Bortoli, non avendo attualmente maturato i requisiti previsti dalla normativa nazionale per l’incarico di titolarità di medico di medicina generale a tempo indeterminato, dovrà cessare l’attività.