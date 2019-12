Zocca, i presepi di Montalbano e domenica 22 dicembre si conclude premio fotografico

Sono 72 i presepi allestiti lungo le vie dell’antico borgo di Montalbano di Zocca a cura dell’associazione “Compagnia del Borgo di Montalbano” che nei giorni festivi accoglie i visitatori e gli abitanti con vin brulè, dolci e mercatino natalizio; la mostra è visitabile tutti i giorni fino all’Epifania.

A Zocca, domenica 22 dicembre, alle ore 15.30 nella sala del Consiglio del Comune è in programma la premiazione del concorso fotografico “Zocca negli occhi degli altri”: saranno proclamati i vincitori della prima edizione del concorso fotografico che vuole far conoscere i segreti e i luoghi nascosti del centro abitato e delle sue frazioni attraverso gli scatti fotografici.

Ai tre vincitori del concorso sarà regalato un buono per un soggiorno e una cena in un agriturismo della zona.

In occasione delle feste, infine, la pro loco di Zocca ha allestito la Casa di Babbo Natale in via Tesi, dove tutti i bambini possono entrare, scrivere la propria letterina e scattare una foto con Babbo Natale.

Il programma degli eventi in occasione delle festività natalizie disponibile nel sito del Comune.