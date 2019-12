Appennino, il programma delle escursioni dal 22 dicembre al 6 gennaio delle guide della Via dei monti

In Appennino per il periodo natalizio, dal 22 dicembre al 6 gennaio, le guide ambientali escursionistiche de ‘La via dei monti’ organizzano diverse escursioni, praticamente due al giorno, in particolare nelle zone più in alto.

Gli itinerari fanno parte del programma dedicato alle ciaspole ma la neve dei giorni scorsi non è sufficiente da richiedere l’uso delle racchette da neve.

Le condizioni sono comunque ottime per fare semplici escursioni a piedi nella natura in un panorama comunque invernale, in attesa della prossima nevicata. Per informazioni e iscrizioni 3711842531, www.laviadeimonti.com.

Si parte domenica 22 dicembre con un’escursione nell’alta Valle delle Tagliole a Pievepelago; martedì 24, sabato 28 dicembre e giovedì 2 gennaio sono in programma camminate al lago della Ninfa a Sestola; giovedì 26 e venerdì 27 due escursioni fra Fiumalbo e Abetone, nella val Sestaione e in val di Luce.

Sabato 28 sono in programma un’escursione notturna con cena in rifugio al lago Santo e alla scoperta dei presepi del borgo incantato di Rocchetta Mattei nell’appennino bolognese (con replica il 3 gennaio).

Domenica 29 c’è la camminata da Capanno Tassoni di Fanano al passo del Colombino; lunedì 30 facile escursione per tutta la famiglia alle Polle di Riolunato.

Sono quattro gli eventi per festeggiare il Capodanno: il 31 San Silvestro al lago Pratignano con cenone, mercoledì 1 gennaio escursione al Balzo delle Rose e camminata al lago di Suviana; giovedi 2 gennaio sono in calendario due appuntamenti a Doccia di Fiumalbo e al lago della Ninfa; venerdì 3 si cammina in Val di Luce, sabato 4 appuntamenti alle Polle di Riolunato e in notturna a Montecreto; venerdì 5 all’Abetone.

Il calendario di Natale si chiude con la tradizionale Befana al lago Santo lunedì 6 Gennaio. In caso di nevicate, per le escursioni sarà richiesto l’uso delle ciaspole.

Il calendario ‘Ciaspolappennino 2019’ è organizzato da ‘La via dei monti’ con il patrocinio dei Comuni di Fanano, Sestola, Montecreto, Riolunato, Pievepelago, Fiumalbo, Frassinoro, Cutigliano-Abetone, Ente Parchi Emilia Centrale, consorzio del Cimone, consorzio di albergatori ‘Cimone Holidays’, e con lo sponsor tecnico Mondo Montagna.

Per iscriversi alle ciaspolate e per informazioni sul programma completo www.laviadeimonti.com, info@laviadeimonti.com, 3711842531, pagina Facebook La via dei monti.