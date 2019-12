Domani la prima edizione sassolese della Run for Christmas

Si svolgerà domani, con partenza alle 15,30 dal villaggio allestito in piazza Garibaldi, la prima edizione sassolese della Run for Christmas: la magica corsa natalizia non competitiva di 5km in cui si partecipa travestiti da Babbo Natale, da Elfo, da Renna, da Pupazzo di Neve o da Befana. L’obiettivo non è arrivare al traguardo prima degli altri, ma divertirsi senza limiti e farsi trascinare dalla magia del Natale; un evento aperto a tutti, grandi e piccini: non ci sono limiti di età per partecipare.

Già da domani mattina, in piazza Garibaldi, sarà allestito il Christmas Village. Qui, tutti i partecipanti potranno ritirare il Christmas Kit compreso nell’iscrizione, ma anche godere delle attività di intrattenimento, musica e informazioni insieme ad amici, parenti e semplici spettatori. Per gli ultimi ritardatari, al Christmas Village è possibile anche effettuare l’iscrizione all’evento.

Al momento dell’iscrizione, ogni partecipante può scegliere il personaggio preferito tra: Babbo Natale, Elfo, Befana, Renna, Pupazzo di Neve. Oppure partecipa in maniera tradizionale, senza travestimento.