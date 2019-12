I pupazzi di Dino&Company per il MIRE

Sono stati presentati questa mattina nella sede del Nido dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia gli esiti dell’iniziativa promossa da Conad “Dino&Company” attiva per tutto il mese di ottobre e prorogata a novembre in tutti i punti vendita in cui opera Conad Centro Nord: Lombardia ed Emilia Romagna (per le province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia).

I 7 peluche rappresentanti animali preistorici, dinosauri e amici dell’era glaciale, hanno permesso di destinare per ogni pupazzo acquistato l’importo di 0,50 centesimi di euro a favore di enti e associazioni territoriali a sostegno di sei progetti solidali rivolti per lo più ai bambini, raccogliendo un totale di 85 mila euro.

Per la provincia di Reggio Emilia sono stati raccolti 22.500 euro, pari a 45 mila pupazzetti collezionati, destinati all’Associazione CuraRE Onlus nata nel 2011 per sostenere la realizzazione del MIRE, Maternità Infanzia Reggio Emilia. Il nuovo edificio sorgerà all’interno dell’area dell’Arcispedale Santa Maria Nuova e avrà come obiettivo la tutela della salute della donna, del neonato e del bambino.

Questa donazione contribuirà all’acquisto di moderne culle neonatali. Come spiega la neonatologa dell’Arcispedale Santa Maria Nuova Simona Pedori: “Sappiamo come i primi giorni dopo la nascita siano fondamentali per un valido attaccamento tra madre e neonato e per l’allattamento al seno. Per questo sono utili i modernissimi presidi che si applicano al letto materno e permettono un accesso diretto al neonato per ogni suo bisogno o richiesta, riservando al piccolo uno spazio sicuro, un vero e proprio nido accogliente”.

“Oggi l’orientamento è di restituire all’evento nascita la corretta atmosfera di naturalità che può ben coniugarsi con l’umanizzazione e la personalizzazione delle cure” commenta Cristina Marchesi, Direttore Sanitario dell’Azienda USL – IRCCS di Reggio Emilia “Per realizzare tutto ciò è indispensabile assicurare sin dalle prime ore di vita un contatto il più stretto possibile tra madre e bambino. Ringraziamo di cuore tutti i punti vendita Conad della provincia per l’impegno a favore di un progetto dedicato ai più piccoli oltre che, in generale, al futuro MIRE i cui letti del reparto maternità saranno tutti corredati dalle culle neonatali. Crediamo che questo sia un gesto di generosità prezioso in sé e particolarmente lungimirante”.

Dal 2011 a quest’ultimo traguardo Conad Centro Nord ha raccolto oltre 165 mila euro in progetti a favore dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia passando dall’Albero degli Amici, ai Cuccioli del Cuore, alle Luci del Cuore, ai SuperCoccolosi e infine ai Dino&Company.

“Ormai è una consuetudine quella di ritrovarsi poco prima delle festività per dare gli esiti di queste iniziative solidali che non sono solo uno slogan, ma fanno parte del nostro DNA e che negli anni, grazie a tutti i nostri clienti, sono riuscite a contribuire concretamente al miglioramento delle strumentazioni e dei servizi del Santa Maria” afferma Paola Rondanini, membro del CDA di Conad Centro Nord e continua: “E’ un momento importante perché diamo un riscontro a tutti coloro che partecipano a questa filiera solidale andando a raccontare cosa si è fatto o cosa si andrà a fare con questi fondi. Tutto questo con la finalità comune di dare un piccolo contributo a chi è in un momento difficile e a cui auguriamo un Natale speciale.”

“Per noi è un onore avere un partner importante come Conad Centro Nord che, anche quest’anno ha deciso di aiutarci concretamente a sensibilizzare la cittadinanza sul progetto del MIRE“ conferma Deanna Ferretti, Presidente dell’Associazione Curare Onlus e continua: “Grazie, quindi, a tutti coloro che acquistando un peluche ci hanno sostenuti, perché solo insieme si possono realizzare i sogni e oramai il MIRE sta diventando una realtà”.

***

Foto, da destra: Paola Rondanini, Patrizia Beltrami, Deanna Ferretti Veroni, Simona Pedori, Giorgio Mazzi, Cristina Marchesi, Alessandro De Fanti, Angela Galloro, Veronica Corchia