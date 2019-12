Ufficio elettorale aperto a Carpi anche nei giorni festivi

Il Comune informa che in vista delle elezioni regionali del 26 gennaio prossimo, l’Ufficio Elettorale effettuerà orari straordinari di apertura, anche nei giorni festivi, per gli adempimenti connessi alla presentazione delle liste dei candidati e per garantire l’immediato rilascio ai cittadini dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali.

Ecco date e ore di apertura:

Martedì 24/12 dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 16:00;

Mercoledì 25/12 alle 08:30 alle 12:30;

Giovedì 26/12 dalle 08:30 alle 12:30;

Venerdì 27/12 dalle 08:00 alle 20:00 continuato;

Sabato 28/12 dalle 08:30 alle 12:30;

Domenica 29/12 dalle 08:30 alle 12:30.

L’Ufficio Elettorale del Comune di Carpi si trova in via Manicardi 39: l’ingresso è lungo lo stradello di servizio situato alla fine dello stabile della via stessa (seguire la segnaletica esposta). Per informazioni: tel. 059649572/4