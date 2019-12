Domani mercato straordinario in piazza Martiri Partigiani

Si svolgerà domani, domenica 22 dicembre, il mercato straordinario in piazza Martiri Partigiani. Una delle giornate “aggiuntive” del mercato ambulante settimanale che si svolgerà per tutta la mattina, fino alle ore 14 circa, nella sola piazza Martiri.

Contestualmente, ma per tutta la giornata di domenica, sarà presente anche il “Mercatino natalizio dell’ingegno” con i banchi che saranno dislocati lungo via Cavallotti, via Clelia ed in piazzale Teggia.

Un vero e proprio evento commerciale, con i negozi del centro aperti per gli ultimi acquisti natalizi, organizzati dalla fattiva collaborazione tra l’Associazione Mercanti dell’Unione ed il Comitato Commercianti del Centro Storico con il patrocinio del Comune di Sassuolo.