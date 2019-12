Frontale tra due auto in via Emilia Ovest

Scontro frontale tra due auto, questa mattina, sabato 21 dicembre, alle 5.20, in via Emilia ovest in prossimità del ponte di Rubiera. I due conducenti sono rimasti feriti ma non sono in pericolo di vita. Nel tratto interessato dal sinistro, la strada è rimasta chiusa al traffico circa un’ora e mezza per consentire ai mezzi di soccorso di intervenire e di effettuare i rilievi.

L’incidente, avvenuto in curva ancora nel territorio del Comune di Modena, ha coinvolto una Lancia Y, guidata da una 32enne residente a Castellarano, F.A. le sue iniziali, e una Renault Scenic, condotta da un 38enne residente a Cà del Bosco di Sopra, C.F. le sue iniziali. Le dinamiche dello scontro sono ancora in corso di accertamento a cura dell’Infortunistica della Polizia Locale, intervenuta per i rilievi.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco e il 118: l’uomo è stato portato al pronto soccorso di Baggiovara ed è già stato dimesso, la donna è stata portata all’ospedale di Reggio Emilia e ha riportato fratture.