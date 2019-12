L’Uciim Modena-Sassuolo in visita all’archivio diocesano di Modena

La sezione Uciim di Modena-Sassuolo accompagnata dalla presidente Prof.ssa Borghi Alessandra ha organizzato una visita all’archivio diocesano di Modena che, recentemente risistemato, raccoglie importantissime testimonianze e tesori come pergamene antichissime e codici manoscritti e miniati. ”Abbiamo potuto apprezzare codici con miniature veramente preziose, registri catastali di beni e possedimenti nei territori modenesi e inoltre abbiamo potuto visionare il registro originale del 1600 dove è trascritta la nascita di Maria Beatrice d’Este figlia di Alfonso IV Este che poi diventerà regina consorte d’Inghilterra con il matrimonio con Giacomo di York.

Del matrimonio per procura risulta nello stesso registro la regolare e precisa registrazione. Maria Beatrice è poi stata regina consorte per 3 anni dal 1685 al 1688 ed è stata l’ultima regina cattolica d’Inghilterra di Scozia e d’Irlanda conosciuta come Mary of Modena, personaggio che l’Uciim intende valorizzare attraverso maggiori approfondimenti sia sulla sua figura che sul periodo storico in cui ha vissuto.” Molto apprezzata la visita e l’attenta e appassionata guida della referente dell’archivio da parte di tutti i partecipanti.