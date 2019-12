Al Via del Mare il Lecce subisce 3 reti dal Bologna: doppio Orsolini, da manuale il suo secondo gol, e Soriano. Il Lecce si sveglia nel finale con Babacar e Farias, con due reti che rendono meno amara una sconfitta dura e severa. Per il Bologna tre punti che proiettano i rossoblu verso zone più nobili della classifica; per il Lecce, dopo le tre reti incassate a Brescia, un altro tris che lascia i giallorossi alle soglie della zona rossa.