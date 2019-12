A Mirandola, il giorno della vigili, arriva Babbo Natale

Approderà con la sua slitta carica di regali martedì 24 dicembre al pomeriggio – alle ore 15.00 – Babbo Natale. Ci sarà un simpatico dono per tutti i bambini che decideranno di incontrarlo, stingergli la mano e parlare con lui. Ma non sarà l’unico a giungere nel centro a Mirandola il giorno della vigilia di Natale. Dopo di lui infatti è previsto l’arrivo del Principe di Franciacorta, Antonio I° che insieme alla principessa farà visita alle attività commerciali e non presenti nel cuore storico del capoluogo, per declamare la sua ultima zirudela e portare gli auguri.