Ancora chiusure notturne in A1 e A14

Sulla A1 Milano-Napoli Direttissima, è stato modificato il programma di chiusura del tratto Località Aglio (km 256+700)-Località La Quercia, verso Bologna.

La chiusura, prevista dalle 22:00 di lunedì 23 alle 6:00 di martedì 24 dicembre, è stata ridotta al tratto compreso tra Località Aglio (km 256+700) e Firenzuola, verso Bologna.

Di conseguenza, saranno regolarmente aperte le stazioni di Firenzuola-Mugello e Badia.

Confermata la chiusura dell’area di servizio “Aglio est”, situata all’interno del suddetto tratto, dalle 21:00 di lunedì 23 alle 6:00 di martedì 24 dicembre.

Si precisa che la stazione di Barberino sarà regolarmente aperta in entrata verso Bologna e, all’altezza del km 256+700, il traffico sarà deviato dalla A1 Direttissima alla A1 Panoramica.

In alternativa, chi proviene da Firenze ed è diretto a Bologna, potrà utilizzare la A1 Milano-Napoli Panoramica.

***

Sul Raccordo di Casalecchio, per lavori di manutenzione delle barriere antirumore, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle due notti consecutive di lunedì 23 e martedì 24 dicembre, con orario 22:00-6:00, per chi proviene da Ancona, sarà chiuso lo svincolo che immette sulla A1 Milano-Napoli, verso Milano.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Bologna Borgo Panigale.

***

Sulla A14 Bologna-Taranto, per lavori di manutenzione delle barriere antirumore, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle due notti consecutive di lunedì 23 e martedì 24 dicembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Cesena, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Pescara/Ancona.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Valle del Rubicone o di Cesena nord.