Carpi: anziano trova somma di danaro in contanti, i carabinieri cercano chi l’ha smarrita

Carpi: anziano trova somma di danaro in contanti, i carabinieri cercano chi...

Sabato 21 dicembre a Carpi verso le 20, un pensionato 76enne ha rinvenuto sul marciapiede di una strada nelle adiacenze di una pizzeria cittadina una somma in contanti di diverse centinaia di euro. Animato da uno spiccato senso civico, l’anziano ha consegnato il denaro presso la locale Caserma dei Carabinieri, auspicando che questo possa essere restituito al legittimo proprietario, senza peraltro pretendere alcuna ricompensa.

I carabinieri cercano quindi la persona che ha smarrito il denaro per restituirlo; ovviamente questa persona dovrà essere in grado di dimostrarne la titolarità (ricevuta bancomat – dettagli sulla somma – dove l’ha persa etc.)