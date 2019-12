Lavori notturni urgenti alla pavimentazione di via Santo Stefano a Bologna, danneggiata dal maltempo degli ultimi giorni

Il maltempo degli ultimi giorni ha reso instabili alcuni degli elementi lapidei della pavimentazione di via Santo Stefano, in particolare sul tratto fra via Guerrazzi e via Farini sia in direzione centro che periferia. Per ripristinare le condizioni di sicurezza, il Comune dopo un sopralluogo ha ritenuto necessario intervenire con alcuni lavori urgenti sul tratto particolarmente danneggiato, che si svolgeranno nella notte tra oggi, 23 dicembre, e domani, 24 dicembre, e nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 dicembre 2019.