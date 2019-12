Proseguono a Spilamberto le iniziative natalizie

Martedì 24 dicembre alle 10, nello spazio antistante il Torrione, in Corso Umberto I “Auguri di Natale della Banda” a cura del Corpo Bandistico G. Verdi di Spilamberto. Per le vie del centro mercato ambulante (recupero del 25 dicembre).

Mercoledì 25 dicembre dalle 18 in via Obici “Natale in via Obici”, Oste versus Stria, lungo aperitivo natalizio con musica.

Giovedì 26 dicembre, alle 16, allo Spazio Eventi L. Famigli, in viale Rimembranze 19, concerto della solidarietà a cura del Corpo Bandistico G. Verdi di Spilamberto con la presenza del Coro Multispilla. Sempre giovedì 26 dicembre, alle 14.30, al Circolo Arci, in via Donizzetti 1, Briscolone di Santo Stefano a cura del Circolo Arci.

Venerdì 27 dicembre dalle 16 alle 19 al Circolo Arci, via Donizetti 1 pomeriggio di Giochi da tavolo per bambini da 7 a 13 anni a cura di Arci Giovani Spilla e Associazione Genitori e Amici del Fabriani.

Martedì 31 dicembre mercato ambulante (recupero del 1° gennaio).

Da sabato 7 dicembre fino a lunedì 6 gennaio in Rocca Rangoni – ex Formaggiaia “Presepi in Rocca”, esposizione di presepi realizzati interamente con materiali della natura con dimostrazione dell’artista G. Uguzzoni.

Giorni di apertura: 7/8 dicembre, 14/15 dicembre, 21/22 dicembre, 24/25/26 dicembre, 28/29 dicembre, 31 dicembre e 1 gennaio, 5/6 gennaio.

Orari di apertura: mattina dalle 10 alle 12; pomeriggio dalle 15 alle 18. Infrasettimanale su appuntamento, anche per scolaresche signor Uguzzoni cel. 348/0531235.