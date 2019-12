Tennis, lo Sporting Club Sassuolo è la prima Top School dell’Emilia Romagna

Ufficializzate lo scorso fine settimana, dalla Federazione Italiana Tennis, le Classifiche Federali 2019 delle scuole tennis.

Per il terzo anno consecutivo, la Tennis Top School della Città di Sassuolo, rappresentata appunto dallo Sporting Club, ha ottenuto la palma d’oro di prima scuola dell’Emilia Romagna, inserita nella top ten nazionale in quanto a risultati a squadre ottenuti nei campionati Nazionali e giovanili, e quindicesima in Italia, su 1847 scuole riconosciute dalla Federazione Italiana Tennis.

Un risultato che premia la qualità dell’insegnamento da parte degli Istruttori Federali del sodalizio. Questo riconoscimento si aggiunge ai risultati individuali e a squadre ottenuti durante tutto l’arco dell’anno, quali ad esempio: quinta posizione assoluta nel Campionato Nazionale di Serie A1 Maschile, ad un passo dalle final four (per un match) quindi tra le migliori squadre italiane, Titolo Italiano e Titolo Europeo nella categoria Over 60, Titolo Regionale nella categoria U18 maschile e finalisti nella categoria U14 maschile, Titolo Italiano di doppio nella categoria U14 maschile e numerosi altri risultati importanti.

In una nota lo Sporting ha voluto sottolineare che “prossimi al traguardo dei 50 anni (nel 2020) quando, allora, il tennis fu il motore costituente del sodalizio, siamo orgogliosi di questi risultati che vogliamo condividere con la Città perché Sassuolo è anche Città di Sport”.